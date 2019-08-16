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ترامب يجتمع مع مستشاريه لبحث خطة السلام فى أفغانستان

الجمعة، 16 أغسطس 2019 09:53 م
ترامب يجتمع مع مستشاريه لبحث خطة السلام فى أفغانستان دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
بريدجووتر (رويترز)

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي مع كبار مستشاريه اليوم الجمعة، لبحث ملف المفاوضات مع حركة طالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان واحتمالات التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة هناك.

ومن المقرر أن يتلقى ترامب إفادة اليوم من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشارين آخرين بشأن المحادثات التي يقودها المبعوث الخاص زلماي خليل زاد. ويقضي ترامب حاليا عطلة في نادي بيدمنستر للجولف الذي يملكه في نيوجيرزي، وقال مسؤول إن من المتوقع أن تتم تلك الإفادة بحضور نائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه إن خلافات أساسية لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وطالبان بعد انتهاء جولة ثامنة من المحادثات في قطر يوم الاثنين.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أنه ليس من الضرورة أن ينتهي اجتماع بيدمنستر بصدور قرارات لكن ترامب "كان واضحا جدا فيما يتعلق برغبته في إعادة القوات إلى أرض الوطن".

 

 


ترامب

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