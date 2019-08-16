سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 07:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بريطانيا تسعى لخفض محتوى السكر فى الأطعمة للنصف.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 16 أغسطس 2019 03:30 م
بريطانيا تسعى لخفض محتوى السكر فى الأطعمة للنصف.. اعرف التفاصيل خفض مستوى السكر فى الحلويات
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الحكومة البريطانية تسعى لتقليل محتوى السكر فى الأطعمة والحلويات للنصف لتجنب الأمراض المرتبطة بها، حيث تريد هيئة الصحة العامة في إنجلترا ألا تحتوي الحلوى على أكثر من 50 % من السكر.

وكشفت الصحة العامة فى إنجلترا عن خطط لإعادة صياغة مئات المنتجات لخفض السعرات الحرارية، موضحة أنه يمكن أن تختفي الحلويات التقليدية بموجب خطط الحكومة لخفض السكر من المنتجات الغذائية.


التخلص من ارفف السكر

تريد الصحة العامة في إنجلترا، أن تخفض محتوى الحلويات من حوالى 100% من السكر، بحيث لا تزيد عن 50 % فقط من السكر.

ووضعت أهداف الصحة العامة البريطانية، Public Health England التي تنصح الشركات المصنعة بكيفية خفض السكر، والملح، والسعرات الحرارية في الأطعمة.

مقاطعة السكر
مقاطعة السكر

وكشفت الأبحاث، أن المسئولين وضعوا 220 هدفًا مختلفًا منذ عام 2017، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 300 هدف بحلول نهاية العام حيث يجب ألا تحتوي الحلويات على أكثر من 48.4 جرام من السكر لكل 100 جرام بحلول عام 2020، بموجب تدابير الصحة العامة فى انجلترا" PHE "، حيث  إن الحلويات المسلوقة، تحتوي على أكثر من 93 جرام سكر لكل 100 جرام، مما قد تحتاج المنتجات الى إعادة الصياغة.

وتم تخفيض نسبة السكر في المشروبات التي تحتوي على الحليب والعصير في عام 2018، وأصبح من المقرر الآن تطبيق برنامج أوسع للحد من السعرات الحرارية في أواخر عام 2019، ويشمل معظم الأطعمة المصنعة، بما في ذلك تلك التي يتم إنتاجها في المطاعم والمقاهي، مثل البيتزا، والوجبات الجاهزة، والسندويشات، ولحم البقر.

وأشار التقرير إلى أن كمية السكر التي يجب أن يتناولها الشخص في اليوم تعتمد على عمر الشخص ، حيث يجب أن يقتصر الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات على 19 جرام كحد أقصى يوميًا ، ويجب ألا يزيد عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات عن 24 جرام، ويجب ألا يزيد عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا أو أكثر عن 30 جرامًا.

التخلص من الحلويات
التخلص من الحلويات

 


السكر

خفض محتوى السكر

الحلويات

الصحة العامة بانجلترا

امراض القلب

السمنة

مرض السكر

تخفيض مستوى السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة