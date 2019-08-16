الهند تعلق رحلات خط سكك حديدية مع باكستان وسط تصاعد التوترات بين البلدين

نيودلهى /أ ش أ/

علقت سلطات السكك الحديد الهندية، رحلات خط سكك حديد "ثار إكسبريس" الذى يربط بين مدينة جودبور بولاية راجستان الهندية ومدينة كراتشى الباكستانية، وسط تصاعد التوترات بين البلدين إقليم بشأن "كشمير" المتنازع عليه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، اليوم الجمعة، عن مسؤول العلاقات العامة بهيئة سكك حديد شمال غرب الهند أبهاى شارما، قوله - إنه تم تعليق الرحلة التى كان من المقرر انطلاقها اليوم، لافتا إلى إن خدمات القطار فى اتجاهى الذهاب والإياب تم تعليقها حتى صدور أوامر أخرى من هيئة السكك الحديد.

وكانت الهند أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتى تنص على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية فى نيودلهى سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات فى المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلى بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلى وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.