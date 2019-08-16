الشرطة البلجيكية تؤكد اعتقال امبراطور تجارة السلاح " جاك مسيو " فى البرتغال

كتب: أحمد علوى

أكدت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، إعتقال إمبراطور الأسلحة البلجيكى "جاك مسيو"، الذى سبق أن حكم عليه فى بلجيكا العام الماضى بالسجن أربع سنوات، إلا أنه كان هارباً منذ ذلك الحين، ليلقى القبض عليه فى نهاية المطاف فى قرية صغيرة فى البرتغال .

ووفقاً لتقرير شبكة VTM التلفزيونية الفلمنكية، يتمتع مسيو ، بتاريخ طويل فى تجارة الأسلحة غير القانونية المشكوك فيها سواء كانت بطريق مباشر أو غير مباشر، وهو معروف لدى السلطات فى جميع أنحاء العالم.

وفى يونيو 2017 ، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو بسبب بيعه أسلحة أوتوماتيكية وذخيرة وطائرات هليكوبتر ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية إلى بلدان فى حالة حرب ، بما فى ذلك ليبيا وتشاد وباكستان وإيران ، فى انتهاك للعقوبات الدولية.

وحسب تقرير شبكة VTM ، يعود تاريخ الرجل إلى ثمانينيات القرن الماضى ، عندما أمد إيران بالسلاح فى الحرب الطويلة مع العراق ، ومنذ ذلك الحين كان هناك شكوك قوية فى الولايات المتحدة ، فى إشتراكه فيما يتعلق بقضية إيران كونترا سيئة السمعة ، وكذلك فى فرنسا ، وقالت الشبكة أنه لم يكن هناك نزاع مسلح خلال الـ 35 عامًا الماضية إلا وشارك فيه جاك مسيو كتاجر أسلحة بين بين الأطراف المتنازعة .