اعرف فوايده.. الماء بالليمون يطرد السموم من الجسم ويخفض الوزن

كتبت أمل علام

يتميز الليمون بالعديد من الفوائد، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو يستخدم فى انتاج العديد من مستحضرات التجميل، لأنه يعمل على تفتيح البشرة، والتخلص من السموم بالجسم، وخفض الوزن.

يقدم موقع " Prevention"، بعض الفوائد الصحية للمياه المحتوية على الليمون..

1. سد الشهية وفقدان الوزن..

ماء الليمون يمكن أن يمنع الشعور بالجوع، بفضل البكتين الذي يوازن السكر في الدم (وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان) ، كما أنه مرطب للجسم .

2. يزيد من الطاقة..

هناك نوعان من الفيتامينات يمنحان قوة الليمون، يزيد فيتامين (C) من امتصاص الحديد، إن فيتامين ب الموجودة في الليمون يساعد أيضًا في إنتاج الطاقة، اخلطي شرائح ليمون بالقشر مع القليل من الماء.

3. يحمي خلايا الجسم ..

يتمتع الليمون بفيتامين C أكثر، وكل هذه القدرة الموجودة فى فيتامين C هي أحد مضادات الأكسدة القوية، التي تتصدى لتلف الخلايا الذي يتراكم بمرور الوقت، وربما تكون عاملاً في مشاكل مثل السرطان، وأمراض القلب، يلعب فيتامين C أيضًا دورًا في انتاج الكولاجين، مما يساعد على التئام الجروح وعلى سرعة الشفاء.

4. يعالج الانتفاخ..

قد يساعد ماء الليمون على الهضم، ويقلل من الانتفاخ، يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يكمل أحماضك الطبيعية في المعدة لمساعدتك على هضم الطعام، تعتبر مياه الليمون أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في إبقاء مستويات الصوديوم تحت المراقبة، مما يحتمل أن يقلل من الانتفاخ الناجم عن الملح.

5. يساعد فى التخلص من حصوات الكلى

شرب عصير الليمون المخفف في الماء كل يوم، يعمل على تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى، حيث أن السيترين، وهو ملح في حامض الستريك، يرتبط بالكالسيوم، ويساعد في منع تكوين حصوات الكلى، غالبًا ما يتم علاج حصوات الكلى المزمنة باستخدام سترات البوتاسيوم، ولكن أظهرت الدراسات أن الليمون يمكنه القيام بالمهمة أيضًا.