سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 03:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أمازون تعتزم إطلاق برنامج للتبرع بمنتجاتها الغير مباعة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 07:51 م
أمازون تعتزم إطلاق برنامج للتبرع بمنتجاتها الغير مباعة امازون
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت عن نيتها إطلاق برنامج جديد للتبرع بمنتجاتها غير المباعة والمخزنة فى المستودعات.

 

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برنامج FBA Donations الجديد الذى ستتبعه الشركة سيمكن شركاءها الموجودين فى الولايات المتحدة وبريطانيا من التبرع بالبضائع المخزنة التى لم يتمكنوا من بيعها لصالح هيئات ومنظمات خيرية.

 

وأشارت "أمازون" إلى أن البرنامج الجديد الذى ستعتمده من بداية سبتمبر المقبل سيقلص من كمية البضائع المخزنة فى مستودعاتها، وسيوفر فرصة لمئات الآلاف من الناس للحصول على أشياء قد يحتاجونها بدلا من إتلاف تلك السلع والتخلص منها، كما سيساهم فى مساعدة المحتاجين.

 

وأوضحت أن البرنامج الجديد لن يكون إلزاميا لشركائها ومروجى بضائعها، كما أنه معتمد فى أمريكا والولايات المتحدة أولا كونهما من أكبر مراكز البيع، لكنه قد يمتد قريبا إلى عدد من البلدان الأخرى.

 

وكانت إحصائيات سابقة قد أشارت إلى أن "أمازون" تتلف ملايين المنتجات غير المباعة كل عام، وفى العام الماضى فقط تخلصت من 3 ملايين من منتجات لم تبعها فى فرنسا وحدها.

 


امازون

التسوق الالكترونى

التبرع بمنتجات امازون

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقنية أمازون للتعرف على الوجه يمكنها الآن كشف خوفك

الخميس، 15 أغسطس 2019 01:00 ص

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى يستجوبون رئيس أمازون حول خداع المستخدمين

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 03:31 م

أمازون تتيح تغيير سرعة تحدث المساعد الذكى لجعله أسرع أو أبطأ ببساطة

الأحد، 11 أغسطس 2019 02:00 ص

رحلة فى منازل المليارديرات.. قصر بيل جيتس يقدر بـ170 مليون دولار.. مالك أمازون يعيش على 5 أفدنة.. ومؤسس زارا يمتلك أطول ناطحة سحاب فى أسبانيا.. زوكربيرج يشترى منازل الجيران لـ"مزيد من الخصوصية"

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. تعرف على محظورات وضوابط الامتحان × 8 معلومات

لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. تعرف على محظورات وضوابط الامتحان × 8 معلومات

إيداع المذكرات والدفاع إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.. تعرف على التفاصيل

إيداع المذكرات والدفاع إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.. تعرف على التفاصيل

أبرز 10 تشريعات ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

أبرز 10 تشريعات ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

قبل بدء العام الدراسى الجديد.. 5 تحذيرات من التعليم للمدارس الخاصة

قبل بدء العام الدراسى الجديد.. 5 تحذيرات من التعليم للمدارس الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة