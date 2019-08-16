أمازون تعتزم إطلاق برنامج للتبرع بمنتجاتها الغير مباعة

كتب: أحمد علوى

أعلنت شركة "أمازون" العالمية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت عن نيتها إطلاق برنامج جديد للتبرع بمنتجاتها غير المباعة والمخزنة فى المستودعات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برنامج FBA Donations الجديد الذى ستتبعه الشركة سيمكن شركاءها الموجودين فى الولايات المتحدة وبريطانيا من التبرع بالبضائع المخزنة التى لم يتمكنوا من بيعها لصالح هيئات ومنظمات خيرية.

وأشارت "أمازون" إلى أن البرنامج الجديد الذى ستعتمده من بداية سبتمبر المقبل سيقلص من كمية البضائع المخزنة فى مستودعاتها، وسيوفر فرصة لمئات الآلاف من الناس للحصول على أشياء قد يحتاجونها بدلا من إتلاف تلك السلع والتخلص منها، كما سيساهم فى مساعدة المحتاجين.

وأوضحت أن البرنامج الجديد لن يكون إلزاميا لشركائها ومروجى بضائعها، كما أنه معتمد فى أمريكا والولايات المتحدة أولا كونهما من أكبر مراكز البيع، لكنه قد يمتد قريبا إلى عدد من البلدان الأخرى.

وكانت إحصائيات سابقة قد أشارت إلى أن "أمازون" تتلف ملايين المنتجات غير المباعة كل عام، وفى العام الماضى فقط تخلصت من 3 ملايين من منتجات لم تبعها فى فرنسا وحدها.