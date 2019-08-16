سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 07:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

أجازة العيد خلصت ورجعت الشغل.. اعرف ازاى تجدد نشاطك

الجمعة، 16 أغسطس 2019 03:00 م
أجازة العيد خلصت ورجعت الشغل.. اعرف ازاى تجدد نشاطك الاجهاد -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

"أجازة يعنى خروج ونوم وسهر وأكل"، فبعد أجازة العيد يعانى الكثيرون من الكسل المفرط نتيجة الإكثار من تناول الطعام فى الأجازة والسهر طول الليل والنوم لساعات طويلة خلال فترة النهار، فجميعها من الاشياء التى تزيد من الكسل وعدم القدرة على بذل أى مجهود بعد ذلك.

 

و يقدم اليوم السابع بعض النصائح لتجديد النشاط والطاقة بعد أجازة العيد حسب ما ذكره موقعmindbodygreen وهى:

الاجهاد
الاجهاد

 

1:الاهتمام بتناول وجبة الإفطار فى الصباح الباكر على أن تكون وجبة متكاملة تحتوى على جميع العناصر والفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة طوال اليوم.

2: ينصح بالاستيقاظ مبكرا مع النوم لعدد ساعات كافية ولا تقل عن 8 ساعات فى اليوم.

3:احرص على ممارسة التمارين الرياضية اليومية بانتظام سواء رياضة المشى أو الذهاب للجيم والنادي، فالرياضة من الطرق التى تساعد على تجديد النشاط والحيوية والتخلص من مشاكل العظام ووقايتها من الهشاشة والكسر.

4:تجنب الضغط النفسى والعصبى والابتعاد عن الاجهاد والتوتر، فهى من الأمور التى تزيد من الاجهاد والتعب.

 


الاجهاد

التعب

الكسل

نشاط

اليوم السابع بلاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة