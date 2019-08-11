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صور.. محافظ جنوب سيناء يطمئن على آخر استعدادات مدينة طور سيناء لاستقبال العيد

الأحد، 11 أغسطس 2019 02:27 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء يطمئن على آخر استعدادات مدينة طور سيناء لاستقبال العيد جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء
جنوب سيناء – فريق المحافظات

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مدينة طور سيناء للوقوف على آخر استعدادات المدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه بعدم الذبح خارج المجزر للحفاظ على الصحة العامة.

كما تفقد جاهزية استعدادات الساحات المعدة للصلاة من ناحية الفرش وكمية استيعاب المصلين من الرجال والنساء والأطفال التى أعدت المحافظة لهم كميات كبيرة من الحلوى ولعب الاطفال، كما أطمئن على كافة الإستعدادات الأمنية داخل وخارج المدينة.

وأمر المحافظ بعمل دوريات مرورية أمام الملاهى لعدم تكدس السيارات، وكذا رفع درجة الاستعداد فى كافة المرافق الخدمية والمستشفيات لاستقبال اية طوارىء، وتفقد بعض الملاهى والمتنزهات والحدائق العامة، وأكد على صلاحية الألعاب لتفادى وقوع أية حوادث.

وشاهد المحافظ عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقصر الثقافة، وأمر مدير الثقافة بالاستعانة بمدرب الفرقة لعمل فرقة مماثلة للمحافظة.

جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء (1)

جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء 
جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء (2)
جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء 
جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء (3)
جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء 
جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء (4)
جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة طور سيناء 

 


عيد الاضحى

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استاد طور سيناء

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محافظة جنوب سيناء

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