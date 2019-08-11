صور.. محافظ أسيوط يستقبل القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية للتهنئة بالعيد

أسيوط ضحا صالح

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مساء اليوم السبت لفيف من القيادات الامنية والدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم التهانى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والعميد عصام غانم مدير فرع الامن العام بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والشيخ سيد عبد العزيز امين بيت العائلة المصرية بأسيوط والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب ولفيف من أعضاء مجلس النواب والمجلس القومى للمرأة بقاعة كبار الزوار بمبنى ديوان عام المحافظة .

وقدم محافظ أسيوط – خلال الاستقبال – التهنئة لجميع الحضور و للشعب المصري عامة وأهالي محافظة أسيوط بصفة خاصة متمنياً دوام الامن والاستقرار لمصرنا الغالية داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الايام بالخير واليمن والبركات وان يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة موجها رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتأكيد على قوة وتماسك الشعب المصرى بمختلف طوائفه ووقوفه صفاً واحدا لاستكمال التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والبدء الفعلى فى تنمية الصعيد، مشيرا إلى أن صلاة عيد الأضحى ستكون بساحتى أرض الملاعب ومسجد ناصر بمدينة أسيوط بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالاضافة الى المساجد والساحات بمختلف قرى ومراكز المحافظة .

وأشار المحافظ الى انتهاء كافة استعدادات المحافظة بكافة اجهزتها التنفيذية لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك مؤكدا على تواجد جميع القيادات التنفيذية في مواقع عملهم طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق ومواجهة اى طارىء منوهاً الى استمرار الرقابة على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وصلاحية كافة السلع واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات وخاصة اللحوم والتي يزداد الطلب عليها خلال ايام العيد وتشكيل غرفة عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها .

كما استقبل المحافظ وفداً من مديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية بأسيوط بالاضافة الى لفيف من أساقفة ومطارانة وقساوسة محافظة أسيوط من كافة الطوائف وعلى رأسهم الانبا يوأنس أسقف مطرانية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط والبدارى وساحل سليم والانبا لوكاس اسقف ابنوب والفتح واسيوط الجديدة والانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك والانبا بيجول اسقف الدير المحرق بالقوصية والانبا ثاؤفيلس اسقف ايبارشية منفلوط والاب باقى صدقة راعى الكنيسة الانجيلية الاولى بأسيوط والذين قدموا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك كما استقبل المحافظ عددا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والاحياء ومديري مديريات الخدمات وبعض القيادات الحزبية والنقابية واتحادات العمال وأمناء وشباب الاحزاب .

صور التهنئة بالعيد (1)



صور التهنئة بالعيد (2)



صور التهنئة بالعيد (3)



صور التهنئة بالعيد (4)



صور التهنئة بالعيد (5)



صور التهنئة بالعيد (9)



صور التهنئة بالعيد (10)