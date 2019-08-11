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صحة الإسماعيلية: توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات استعدادا للعيد

الأحد، 11 أغسطس 2019 02:00 ص
صحة الإسماعيلية: توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات استعدادا للعيد الدكتور سعيد السقعان
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات ومخازن الأدوية بالإدارات ومخزن الطوارئ بالمديرية، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى جاهزة كافة أجهزة الاستقبال والطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، بجميع مستشفيات المحافظة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ووجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة وهى الأشعة وبنك الدم والمعامل.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تعليماته لمديرية الصحة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقى البلاغات من المواطنين، وإيقاف إجازات العاملين خلال فترة احتفال المواطنين بعيد الأضحى.

وأشار السقعان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه قرر إلغاء الراحلات والإجازات على جميع العاملين بالمستشفيات من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين خلال فترة رفع درجة الاستعداد، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطرى على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين خلال فترة العيد وسحب عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.


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