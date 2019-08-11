تعرف على خطة مديرية أمن القليوبية لتأمين احتفالات عيد الأضحى

القليوبية – فريق المحافظات

عززت قوات مديرية أمن القليوبية، من تواجدها بجميع شوارع المحافظة وميادينها لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حيث انتشرت الأقوال الأمنية على الطرق العامة والرئسية بكل أنحاء المحافظة، بجانب الأقوال الأمنية التى بدأت تجوب الشوارع الرئيسية خاصة بكورنيش النيل والقناطر الخيرية والميادين العامة وأماكن الزحام بها .

وقال مصدر أمنى، إن قوات الأمن بالقليوبية، وضعت خطة أمنية محكمة للسيطرة على جميع مداخل ومخارج المحافظة، بجانب توافر رجال الأمن من قطاعى النظام والمباحث الجنائية وكذالك الشرطة السرية لتأمين الصلاة واحتفالات عيد الأضحى وساحات الصلاة، بجانب نشر قوات الحماية المدنية والمفرقعات والبوابات الإلكترونية أمام ساحات الصلاة بالميادين الرئيسية بجانب تواجد أفراد الشرطة النسائية لضبط أى مظاهر للعنف أو التحرش مع تسيير أقوال أمنية تجوب الشوارع، والميادين، وأماكن الزحام، والأماكن التجارية، وتوسيع دائرة الاشتباه لتجنب حدوث ما يعكر صفو المحتفلين بعيد الأضحى.

وأضاف المصدر، أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية أمام الحدائق والمتنزهات خاصة بكورنيش مدينتى بنها والقناطر الخيرية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف ووصخة القليوبية، لوجود سيارة إسعاف امام الحدائق والمتنزهات وبها طبيب لتقديم الخدمة الطبية باى وقت للمواطنيين، بالإضافة الى وجود تمركزات أمنية من رجال المرور بمداخل ومخارج المدن لرصد أى أعمال خارجة تعكر صفو احتفالات المواطنين بالعيد، بجانب استعدادها لنقل أى مصابين جراء أى حوادث مرورية .