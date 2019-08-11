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تجهيز 24 ساحة صلاة لعيد الأضحى بحى جمرك الإسكندرية.. أبرزها المرسى أبو العباس

الأحد، 11 أغسطس 2019 12:00 ص
تجهيز 24 ساحة صلاة لعيد الأضحى بحى جمرك الإسكندرية.. أبرزها المرسى أبو العباس المرسى أبو العباس
الاسكندرية جاكلين منير

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قام حى الجمرك بالإسكندرية تحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك بالتنسيق مع إدارة أوقاف الجمرك بتجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بعدد 24 ساحة بنطاق الحي، كما كلفت مديرية الأوقاف برئاسة فضيلة الشيخ محمد خشبة عدد من الخطباء والشيوخ المميزين لصلاة عيد الفطر المبارك.

والساحات المُخصصة للصلاة هي؛ أبى العباس المرسى وسيقوم بالصلاة وإلقاء الخطبة فضيلة الشيخ محمد خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وساحة البردى وساحة شلتوت بحارة اليهود وساحة الروضة بشارع فرنسا وساحة العمرى بأبى الدرداء وساحة خطاب بشارع صفر فى رأس التين وساحة الفحام بكوم الناضورة وساحة الحافى بشارع جلال رمضان فى رأس التين.

وأيضًا ساحة أبناء سلمون بشارع النصر وساحة الحامدين بشارع فرنسا وساحة العدوى بالجمرك باب 1 وساحة السيالة بالأنفوشى وساحة الشومانى بشارع الفراهدة باللبان وساحة البدن بشارع الشمرلى وساحة البرسيجى بشارع الترسانة فى رأس التين وساحة ونس لسوق الجمعة وساحة الخواجه_عثمان بالمنشية وساحة خضر الأنصارى بشارع فرنسا وساحة طاهر بك بالحجارى وساحة سيدي_داود بالحجارى وساحة عبد اللطيف بشارع النصر وساحة المنير وساحة الشهداء بالأنفوشي.

 


الاسكندرية

حى الجمرك

ساحات الصلاة بالاسكندرية

المرسى ابو العباس

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