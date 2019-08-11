أسعار جلود الأضاحى بالدقهلية.. الجملى بـ5 جنيهات والبقرى والجاموسى يبدأ من 20

الدقهلية شريف الديب

شهد سوق تجارة جلود الماشية انخفاضا كبيرا فى أسعار جلود الأضاحى، قال زعتر الزلفى أحد الجلادين: "إننا نقوم بالاتفاق المبدئى مع الجزارين باستلام الجلود منهم ويتم تحديد السعر مسبقا، وبالفعل يتم التوريد لنا، وبعد أن نقوم بجمع الجلود يحدث تغير وهبوط فى الأسعار، ولكن نحن ملتزمين مع الجزارين بالأسعار مسبقا.

ويقول عادل سعيد جزار إن سعر الجلود أصبح متدنى جدا، ووصل سعر الجلد البقرى فى بعض الأوقات إلى 20 جنيها، والجلد الجاموسى إلى 30 جنيها، والجمل 5 جنيهات، وهو ما أدى إلى أن أصبحت تجارة الجلود بدون جدوى للجزار، فأصبحت تكلفت نقل الجلود وتخزينة اكثر من ثمنه، مما دفع الكثير من الجذاربن إلى تركه دون بيعه.

وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لـ"اليوم السابع" أنه لا علاقة بين انخفاض أسعار اللحوم هذا العام بانخفاض أسعار الجلود، فأسعار الجلود تعتمد على العرض والطلب، بينما مديرية الزراعة بالدقهلية استعدت استعداد كامل لعيد الأضحى ووفرت اللحوم بأسعار مخفضة.



















