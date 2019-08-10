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86 ساحة جاهزة لاستقبال المصلين فى عيد الأضحى بمطروح

السبت، 10 أغسطس 2019 05:26 م
86 ساحة جاهزة لاستقبال المصلين فى عيد الأضحى بمطروح ساحات صلاة عيد الأضحى بمطروح
مطروح – فريق المحافظات

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أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتجهيز 86 ساحة لاستقبال المصلين على مستوى مراكز المحافظة الـ8، مع تحديد إمام وخطيب لكل ساحة والاحتياطى له، ومن بينها ساحة مركز شباب مرسى مطروح لتسع مزيدا من المصلين.

ووجه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بالعمل على توفير كل سبل الراحة للمصلين، مناشدا جميع المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى بالالتزام بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضارى للمحافظة، خاصة مع موسم الصيف السياحى، مع عدم إلقاء البعض لمخلفات الأضاحى بالشوارع وتجميع الجلود والصوف من المجازر والأماكن المخصصة واستغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين غير القادرين، من خلال مديرية الأوقاف لتحصيل ثمنها وبيعها لشراء صكوك للأضاحى.

وأوضح الشيخ محمد يونس، مدير عام أوقاف مطروح، أن الساحات المحددة لاستقبال المصلين فى صلاة عيد الأضحى، موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 30 ساحة بمدينة الحمام، 16 ساحة بمدينة سيوة، 3 ساحات بالنجيلة، 8 ساحات بالعلمين، 12 ساحة بالضبعة، 13 ساحة بمدينة مرسى مطروح، وساحتين بمدينة برانى، وساحتين بمدينة السلوم.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف بمطروح للمشاركة فى صكوك الأضاحى من خلال الجهة الشرعية حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه، أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك، بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه، لتصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، بنفس الشكل الذى يحصل عليها المواطن العادى.


محافظة مطروح

ساحات صلاة العيد

الاضاحي

صلاة العيد

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