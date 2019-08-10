6 معلومات عن بطولة كأس مصر لتطبيقات المحمول.. تعرف عليها

كتبت هبة السيد

ينظم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بطولة كأس مصر لتطبيقات المحمول EgyptAppCup بالتعاون مع شركة هواوى، برعاية منصة إبداع مصر، هو التحدى الأول فى مصر للشباب بمسابقة، ويقدم اليوم السابع أبرز المعلومات المتعلقة بالمسابقة:

- المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والخريجين الجدد (2016 وما بعدها).

- تستهدف المهتمين بتطوير تطبيقات جديدة للهواتف بنظام اندرويد والمشاركة بها لتقدم حلول لتحديات المجتمع المصرى.

- تركز المسابقة على 3 تحديات رئيسية فى إطار إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وهى استراتيجية تستهدف تأسيس مجتمع معرفى مبدع ومبتكر.

- الصحة والسياحة والمواصلات ثلاث تحديات للشباب بمسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول.

- ينتهى التسجيل بالمسابقة بعد 21 يومًا من الآن.

- تهدف المسابقة إلى تحفيز الشباب على الإبتكار وتطويع الإمكانيات المتاحة لتطوير المهارات والأفكار المبتكرة لتقديم حلول لتحديات حقيقية مما يدعم الطلاب فى دراستهم والخريجين فى وظائفهم المستقبلية.