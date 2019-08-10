سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 04:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

14 متخصصا لترجمة خطبة العيد لذوى الإعاقة بساحات الصلاة ببنى سويف

السبت، 10 أغسطس 2019 03:10 م
14 متخصصا لترجمة خطبة العيد لذوى الإعاقة بساحات الصلاة ببنى سويف صلاة العيد - ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد المستشار هانى عبدالجابر  بنى سويف على  توفير 14 من  المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية، بـ 8 ساحات رئيسية  مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك غدا الأحد، من بين 137 ساحة خصصتها الأوقاف بمدن ومراكز المحافظة الادارية السبع.

 

وأضاف عبد الجابر فى تصريحات له اليوم السبت: "إن متخصصى لغة الاشارة سوف يتواجدون بساحتى مسجدى عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف العاصمة، وأبى بكر الصديق بالمدينة الجديدة شرق النيل، علاوة على 6 ساحات بالمدن الست الأخرى، وذلك لشرح خطبة العيد،  لكى يتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمونها مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية  في مجال تمكين ودمج ذوي الإعاقة  ،وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها حاليا بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة ببعض المساجد الرئيسية ، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، لافتا الى تطبيق التجربة ونجاحها في  خطبة عيد الفطر المبارك.

 

 


خطبه عيد الاضحى

تخصيص ساحات للصلاه

تمكين ذوى الاعاقة

ترجمه لغه الاشاره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة