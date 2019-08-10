14 متخصصا لترجمة خطبة العيد لذوى الإعاقة بساحات الصلاة ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هانى عبدالجابر بنى سويف على توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية، بـ 8 ساحات رئيسية مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك غدا الأحد، من بين 137 ساحة خصصتها الأوقاف بمدن ومراكز المحافظة الادارية السبع.

وأضاف عبد الجابر فى تصريحات له اليوم السبت: "إن متخصصى لغة الاشارة سوف يتواجدون بساحتى مسجدى عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف العاصمة، وأبى بكر الصديق بالمدينة الجديدة شرق النيل، علاوة على 6 ساحات بالمدن الست الأخرى، وذلك لشرح خطبة العيد، لكى يتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمونها مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج ذوي الإعاقة ،وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها حاليا بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة ببعض المساجد الرئيسية ، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، لافتا الى تطبيق التجربة ونجاحها في خطبة عيد الفطر المبارك.