وصول فريق معهد أطباء القلب لمستشفى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، فريق بروتوكول أطباء معهد القلب القومى وبدأ قى اجراء الكشف وإجراء عمليات تركيب دعامات والقسطرة .

قال عمرو سالم، منسق القافلة، إن الأطباء بدءوا عمل القافلة بدأ من مستشفى بئر العبد، ظهر أمس بالكشف على حالات أمراض القلب وتواصل فى مستشفى العريش بمتابعة الكشف وإجراء العمليات.

أضاف أنه رغم إجازة العيد، حرص فريق قافلة معهد القلب على تنفيذ برنامج تواجدهم الأسبوعى فى شمال سيناء لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة لمرضى القلب من ابناء شمال سيناء، وضمت القافلة كل من دكتور استشارى سعيد مرجان، ودكتور استشارى محمد عرابى، واستشارى الفنيين عمرو سالم، ومشرفة تمريض مروه رمضان.