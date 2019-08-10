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وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

السبت، 10 أغسطس 2019 02:43 م
وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية ضيوف الرحمن
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة السعودى، أن الوضع الصحى لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية، مشددا على أن الخطط المنفذة فى الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول لضمان سلامة حجاجها خصوصاً من الأمراض المعدية تسير وفق ما خطط لها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الصحة، إن الحج فيه أكثر من 2 مليون شخص يجتمعون فى مكان محدود ولا يوجد مثل هذا الاجتماع فى العالم يأتوا من أكثر من 102 دولة، فنحن حريصين على خلو الحج من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين ويتموا حجهم بكل سلام .

وأكد الوزير، أن الجانب الوقائى وسلامة الحجاج وعودتهم سالمين من أى أمراض معدية هو التحدى ومن أهم أهداف الوزارة، لذا نبدأ بالتنسيق مع الدول قبل إرسال الحجاج للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية وأخذ التطعيمات اللازمة قبل مغادرة دولهم، وكذلك لدينا نقاط فى جميع المنافذ للتحقق من سلامة الحجاج، وبعض الدول التى نعرف فيها أمراض معدية محددة ليست خطيرة يتم التطعيمات الاحتياطية إضافية لضمان سلامتهم والتأكد من وجود شهادات تطعيم لديهم بالنسبة للتطعيمات الأخرى، ولدينا إجراءات فحص وتدقيق حتى على الحجاج فى أماكن تواجدهم للتأكد من سلامتهم من أى أمراض معدية.

وشدد وزير الصحة، بأنه لم يسجل أى حالة مرضية معدية من حجاج الخارج، وكذلك لم نسجل أى حالة معدية أو وبائية لأى حاج فى المشاعر المقدسة حتى الآن .

 

 

 


اليوم السابع بلس

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