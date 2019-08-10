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هيئة الانتخابات بتونس: رفض ملفات 10 مرشحين للرئاسة لعدم استيفائها الشروط

السبت، 10 أغسطس 2019 09:53 م
هيئة الانتخابات بتونس: رفض ملفات 10 مرشحين للرئاسة لعدم استيفائها الشروط اقتراع _ صورة أرشيفية
تونس أ ش أ

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قال عضو الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن من بين 97 مترشحا تقدموا للانتخابات الرئاسية المقررة فى 15 سبتمبر المقبل؛ تقدم 31 مترشحا بتزكيات منها 20 ملفا بتزكيات شعبية و11 ملفا بتزكيات برلمانية.

وأضاف عضو الهيئة -فى تصريح صحفى اليوم السبت- أن 41 مترشحا قدّموا ملفات بالضمان المالى وقيمته 10 آلاف دينار تونسي، من بينهم 10 مترشحين قدموا الضمان المالى دون تزكيات وبالتالى فإن ملفاتهم مرفوضة شكلا ولن يسترجعوا قيمة هذا الضمان.

وأكد وجود الكثير من ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية مرفوضة شكلا نظرا لعدم توفرها على أهم شرطين للترشح وهما توفر الضمان المالى وعدم توفير التزكيات إما الشعبية (10 آلاف تزكية) أو البرلمانية (10 نواب)، مشيرا إلى أن العدد يفوق 65 ملفا.

وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدأت اليوم التثبت من صحة التزكيات الشعبية التى أوردها المترشحون فى ملفاتهم عن طريق التثبت من أن المُزكّى يحمل صفة الناخب وأن تكون التزكيات مقسّمة على 10 دوائر وأن يتحصّل المترشح على 500 تزكية على الأقل من كل دائرة، مؤكدا أن التثبت من صحة التزكيات وخاصة الإمضاءات يتم بطريقة رقمية وكذلك يدويا.

وقال بوعسكر إنه حال ثبوت عدم مطابقة التزكيات للمعايير القانونية تراسل الهيئة المترشح المعنى بالأمر وتطلب منه تدارك الأمر خلال 48 ساعة من تاريخ إرسال التنبيه..لافتا إلى أن الإعلان عن القائمة المقبولة أوليا للمترشحين للإنتخابات الرئاسية سيتم فى 14 أغسطس الجاري.

 


هيئة الانتخابات بتونس

أخبار تونس

تونس

انتخابات الرئاسة

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