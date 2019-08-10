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نيابة العامرية تحبس عاطلين لحيازتهما مخدرات بقصد الاتجار

السبت، 10 أغسطس 2019 06:08 م
نيابة العامرية تحبس عاطلين لحيازتهما مخدرات بقصد الاتجار حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذان دائرة قسم شرطة العامرية أول مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم عمل كمين بالاشتراك مع ضباط مباحث القسم وألقى القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفى محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

حمله مخدرات

نيابه العامرية

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