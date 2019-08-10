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نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد استعدادات مستشفى الطلبة لمواجهة حالات طوارئ العيد

السبت، 10 أغسطس 2019 04:57 م
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد استعدادات مستشفى الطلبة لمواجهة حالات طوارئ العيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد استعدادات مستشفى الطلبة
الإسكندرية أسماء على بدر

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 زار  الدكتور هشام جابر، نائب  رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون  التعليم والطلاب، ظهر اليوم السبت، مستشفى الطلبة الجامعى، للاطمئنان على توفر كافة  الاستعدادات اللازمة داخل المستشفى، لمواجهة أى طوارئ خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، والإطمئنان على المرضى من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من حيث تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتهنئتهم بعيد الأضحى، وتقديم الهدايا الرمزية لهم من اتحاد  طلاب الجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية خلال الجولة على ضرورة مراجعة جميع التجهيزات الطبية، وتكثيف عدد الأطباء، بقسم الإستقبال والطوارئ، مع توفير عدد إضافى من الأسرّة، لتجنب حدوث أى أزمات، خلال إجازة عيد الأضحى.

شارك فى الجولة الدكتور أحمد مصطفى مدير مستشفى طلبة الجامعة ومحمود جمال مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب .

 

 

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