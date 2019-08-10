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مياه الأقصر تعلن زيادة ضغط المياه بالمحطات وتوفير سيارات شرب للمواطنين ليلة العيد

السبت، 10 أغسطس 2019 06:29 م
مياه الأقصر تعلن زيادة ضغط المياه بالمحطات وتوفير سيارات شرب للمواطنين ليلة العيد محطة مياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه نظراً لزيادة الاستهلاك خلال ليلة عيد الأضحى المبارك سنوياً، تقرر عمل جميع محطات المياه بكامل طاقتها، ويتم حالياً توفير سيارات مياه الشرب للمناطق التى يتبين بها عجز، ومنها (منشأة العمارى - شرق السكة - السواقى - السمانين).

وناشدت الشركة المواطنين عدم رش المياه بالشوارع وعدم الإفراط فى استخدامها والحفاظ عليها من الهدر، كما طالبت الشركة بضرورة الاتصال السريع بغرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حال وجود عجز بالمياه على أرقام (01147999752 - 0952282406).


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