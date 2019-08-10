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منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى صبيحة عيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 08:40 م
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى صبيحة عيد الأضحى المسجد الاقصى المبارك
كتب- هاشــــــم الفخرانى

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حذرت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، من قيام شرطة الاحتلال بعرقلة صلاة العيد في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحامه، لمناسبة ما يسمى خراب الهيكل المزعوم.

 

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم السبت إن "مثل هكذا قرار يمس عقيدة كل المسلمين باعتباره اعتداء على حرمات الله في يوم من الأيام المقدسة وانتهاكا لكل القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، التي نصت على احترام العقائد والشرائع السماوية".

 

وأضافت أن على المجتمع الدولي تطبيق القرارات الدولية والتصدي لكل من يخترقها ومنع عواقب لا تحمد عقباها في حال نفذت سلطات الاحتلال مخططها يوم غد الأحد في الأقصى.

 

ودعت المنظمة الفلسلطينيين إلى شد الرحال للمسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى، وإغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد فيه.

 

 


المسجد الاقصى

اسرائيل

تل ابيب

منظمة التحرير الفلسطينية

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