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مركز الإبداع ينظم مسابقة لمكافحة تغيير المناخ عبر حلول تكنولوجية

السبت، 10 أغسطس 2019 04:00 م
مركز الإبداع ينظم مسابقة لمكافحة تغيير المناخ عبر حلول تكنولوجية كمبيوتر
كتبت هبة السيد

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ينظم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجى فى مصر، مسابقة تحدى "بداية جديدة لكوكب الأرض" للشباب، يومى 23 و24 أغسطس بمقر المركز فى القرية الذكية. 
 
وتجمع المسابقة الشباب التقنيين والمصممين وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم المهتمين بمكافحة تغير المناخ وإيجاد حلول تكنولوجية لمعالجة مشكلات المناخ الحالية.
 
ويهدف مركز الإبداع إلى تطوير بنية الإبداع التكنولوجى وتنمية ثقافة ريادة الأعمال بين شريحة الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، وتوعية هذه الشريحة المهمة بأهمية الإبداع والابتكار كعنصرين أساسيين فى إستراتجية تضع نصب عينها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل رفيعة المستوى للمحترفين المصريين والخريجين المؤهلين للعمل فى تخصصات مختلفة بالقطاع.
 
كما يهدف أيضا لتعزيز وضع مصر كبؤرة اهتمام عالمى فى مجال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال واستغلال مميزاتها التنافسية فى عملية صياغة إستراتيجية الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصميم وإدارة البرامج والمجالات المختلفة فى هذا الصدد.
 
 

مركز الإبداع

ريادة الأعمال

وزارة الاتصالات

ايتيدا

مسابقة تحدى

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