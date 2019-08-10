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مركز أورام أسوان يستقبل قافلة دعوية من الأزهر للتخفيف عن المرضى.. صور

السبت، 10 أغسطس 2019 02:59 م
مركز أورام أسوان يستقبل قافلة دعوية من الأزهر للتخفيف عن المرضى.. صور قافلة دعوية من الأزهر تزور مركز أورام أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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استقبل مركز أورام أسوان، اليوم السبت، قافلة دعوية من الأزهر الشريف، بهدف التخفيف على مرضى السرطان والدعاء لهم، ومشاركتهم المناسبات والأعياد، بجانب زيارتهم لمرضى القلب بمركز مجدى يعقوب، ومرضى مستشفى أسوان الجامعى بمدينة أسوان.

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أن وفد الأزهر الشريف ضم نحو 11 شيخاً من الأزهر الشريف من مختلف محافظات الصعيد، فى زيارة الهدف منها التخفيف على المرضى والدعاء لهم فى تلك الأيام المباركة، وخاصة أن مريض السرطان يحتاج إلى المساندة المعنوية مع العلاج.

وأضاف مدير مركز أورام أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن الوفد تفقد العيادات الخارجية والأقسام وغرف العلاج الإشعاعى، والتقى بعدد من المرضى ووزعوا عليهم كتيبات وعظ وأدعية يحرص عليها المرضى فى تلك الأيام المباركة، ثم التقطوا الصور التذكارية مع عدد من العاملين فى المركز.

 

يذكر أن وفد الأزهر الشريف كان فى استقباله بالمركز، الدكتورة رجاء لبيب نائب المدير عن الأقسام الخارجية، والدكتورة هداية ياسين، نائب المدير عن الأقسام الداخلية، والدكتورة راشيل مدير العيادات الخارجية، وهانى عبد الستار، المدير المالى والإدارى، ونهاد فوزى رئيس قسم العلاقات العامة، ومحمد عرفة أخصائى علاقات عامة.

 

جانب من زيارة قافلة الأزهر لمركز أورام أسوان (1)
 
 
جانب من زيارة قافلة الأزهر لمركز أورام أسوان (2)
 
 
جانب من زيارة قافلة الأزهر لمركز أورام أسوان (3)
 
 
جانب من زيارة قافلة الأزهر لمركز أورام أسوان (4)
 
 
جانب من زيارة قافلة الأزهر لمركز أورام أسوان (5)

 

 


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