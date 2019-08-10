محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها

إيمان حنا

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونواب الحكام، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية ، وفقا ل"البيان"الإماراتية.

كما هنأ بهذه المناسبة حماة الوطن أبناء قواتنا المسلحة المخلصين في ميادين الحق والواجب والإنسانية، داعيا الله عز وجل أن يحفظهم من كل مكروه ويسدد خطاهم ويبارك جهودهم.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة ،سائلا المولى تعالى أن يعيده عليهم بالخير والسعادة ويحفظ وطننا ويديم عليه نعم الأمن والأمان والرخاء.