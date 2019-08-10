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محافظ مطروح: حفلات فنية مجانا بالحدائق العامة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 05:31 م
محافظ مطروح: حفلات فنية مجانا بالحدائق العامة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى حدائق- أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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أعلن  اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن تنظيم حفلات فنية وثقافية بالحدائق العامة بمطروح، مجانا لأهالى مطروح وزوارها، خلال أيام عيد  الأضحى وذلك بالتنسيق بين فرع الثقافة والإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة.

صرح بذلك العميد محمد  عبد المنعم مستشار المشروعات السياحية والشئون الاقتصادية بمطروح، وأضاف انه ستقام عدة حفلات فنية بالحدائق العامة التابعة لمحافظة مطروح  بالتنسيق مع فرع ثقافة مطروح، خلال أيام عيد الأضحى.

 وتتضمن تنظيم 3 حفلات مجانية  على مدار أيام العيد، وذلك خلال  الفترة المسائية من الساعة 7 إلى 8 مساء، و تتضمن حفلة بحديقة الغزالة يوم الثلاثاء ثالث أيام العيد، وبحديقة كليوباترا يوم الأربعاء رابع أيام  العيد، وبحديقة العوام يوم الخميس المقبل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية لاستقبال أهالي المحافظة وزائريها، خلال فترة أيام العيد.

يذكر أن محافظ مطروح، قد قرر فتح جميع الحدائق  العامة  مجانا بداية من اليوم  السبت وحتى آخر أيام عيد  الأضحى المبارك، مع الاستعداد لاستقبال المواطنين بالمتنزهات و الشواطئ و منع أية تجاوزات مع الاطمئنان على توافر الخدمات.

 

 


محافظة مطروح

حفلات العيد

الحدائق والمتنزهات

توافر الخدمات

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