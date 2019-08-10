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محافظ كفر الشيخ يخصص يوم سنوي لتكريم الأطباء والممرضات المتميزين

السبت، 10 أغسطس 2019 01:40 م
محافظ كفر الشيخ يخصص يوم سنوي لتكريم الأطباء والممرضات المتميزين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – فريق المحافظات

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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن إقامة يوم سنوي لتكريم المتميزين من الأطباء والممرضين والعاملين بقطاع الصحة، تنظمه المحافظة، للدور المهم الذي يقومون به، ويتم ترشيحهم بشكل موضوعي من قبل الطب العلاجي بمديرية الصحة، كونه أكثر الجهات الملمة بحجم العمل ومعوقاته والانجازات في ضوء الامكانيات الانشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والموارد البشرية المتاحة، ومستلزمات التشغيل، ونظم العمل، علي أن يكون التكريم بديوان عام المحافظة، لافتاً الى تكريم عد من الأطباء المتميزين شهرياً.

 

وعلى جانب أخر استجاب محافظ كفرالشيخ، لطلب "ه.خ" من أبناء كفرالشيخ، والتى تعاني من مرض فشل كلوي، وتحتاج لغسيل لمدة 3 أيام اسبوعياً، وليس لها تأمين صحي، وبالمتابعة تبين أنه صدر قرار غسيل للمريضة علي نفقة الدولة، بجمعية الهلال الاحمر بكفر الشيخ بقسم الكلي، والغسيل الكلوي لمدة سنة، وقابل للتجديد، وتم عمل اللازم للمريضة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

 

كما تم إزالة كشك وعامود كهرباء داخل مدرسة أبو منيسي الابتدائية بسيدي غازي بناء على قرار المحافظ ، مؤكداً أنه تم زراعة عامود جديد خارج المدرسة، وتم نقل الموصلات عليه، والكشك خارج المدرسة بمنطقة أرض فضاء خارج المدرسة بحدود المسافات الأمنه، والكشك عليه أقفال أمان طبقاً للمواصفات الفنية، وتم عمل الصيانة اللازمة له، ولا يمثل أي خطورة تجاه سلامة أبنائنا بالمدرسة.

 

 


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