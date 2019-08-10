محافظ قنا: 10 ملايين و216 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل عدد 588 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر خلال شهر يوليو الماضى بإجمالى قيمة مالية بلغت 10 ملايين و216 ألف جنيه، وذلك فى إطار سعى المحافظة بالتعاون مع الجهاز إلى مساعدة شباب الخريجين للبدء فى تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال .

وأوضح الهجان، أن المشروعات التى تم تمويها خلال شهر يوليو منها 17 مشروعا صغيرا بتمويل يصل إلى 2 مليون و812 ألف جنيه و571 مشروع متناهى الصغر بتمويل مالى بلغ 7 ملايين و404 آلاف جنيه .

وأضاف المحافظ، أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتى يونيه من العام الحالى بلغت 4574 مشروعا بتمويل قدره 117 مليونا و398 ألف جنيه منها 287 مشروعا صغيرا بإجمالى تمويل 61 مليونا و 152 ألف جنيه بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4287 مشروع بتمويل قدره 56 مليون 245ألف جنيه .

وأكد الهجان أن المحافظة تعطى أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.