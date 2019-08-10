محافظ سوهاج:1000 جنيه غرامة ذبح الأضاحى خارج المجاز المخصصة

سوهاج محمود مقبول

حذرت محافظة سوهاج جموع المواطنين المضحين من الذبح خارج المجزر المخصص بذلك وفى حالة ارتكاب المخالفة سوف يتم توقيع غرامه قدرها 1000 على مرتكبها صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.

وقال الدكتور أحمد الأنصار محافظ سوهاج لـ" اليوم السابع" أن هناك عمليات متابعة مستمرة من قبل الوحدات المحلية بالقرى والمدن والأحياء وهناك لجنة مشكلة تضم أعضاء من الوحدات المحلية والطب البيطري والبيئة والتنمية الاقتصادية والأمن الصناعي للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لضبط أية مخالفات أو ذبح للأضاحي خارج المجزر، ليتم تحرير مذكرة بها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها وهناك 27 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية .

وأكد المحافظ أن أن مديرية الزراعة سوف تقوم ببيع اللحوم البلدي بمنفذها المقام امام مبنى المديرية بسعر 90 جنيها للكيلو، طوال أيام العيد من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء وأنه تم توفير لحوم مبرده ودواجن بإجمالى 50 عجل سوداني مبرد، و 75 خروف سوداني مبرد، و5 طن لحوم استرالية مجمدة، بالإضافة إلى 20 طن من الفراخ البرازيلي المجمدة، وتم التنسيق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة، لتوفير كميات من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروعها بأنحاء المحافظة، وكذلك منافذ القوات المسلحة المنتشرة بمراكز سوهاج، ومعرض ميدان العروبة ببندر سوهاج، والسلاسل التجارية.

وقال محافظ سوهاج إنه وجه برفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذى والأمنى بالمحافظة، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك وهناك اتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والأمن، والصحة، والبيئة لوضع للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى.