سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 01:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج:1000 جنيه غرامة ذبح الأضاحى خارج المجاز المخصصة

السبت، 10 أغسطس 2019 11:51 ص
محافظ سوهاج:1000 جنيه غرامة ذبح الأضاحى خارج المجاز المخصصة الدكتور أحمد الأنصار محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 حذرت محافظة سوهاج جموع المواطنين المضحين من الذبح خارج المجزر المخصص بذلك وفى حالة ارتكاب المخالفة سوف يتم توقيع غرامه قدرها 1000 على مرتكبها صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.

وقال الدكتور أحمد الأنصار محافظ سوهاج لـ" اليوم السابع" أن هناك عمليات متابعة مستمرة من قبل الوحدات المحلية بالقرى والمدن والأحياء وهناك لجنة مشكلة تضم أعضاء من الوحدات المحلية والطب البيطري والبيئة والتنمية الاقتصادية والأمن الصناعي للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لضبط أية مخالفات أو ذبح للأضاحي خارج المجزر، ليتم تحرير مذكرة بها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها وهناك 27 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية .

 

وأكد المحافظ أن أن مديرية الزراعة سوف تقوم ببيع اللحوم البلدي بمنفذها المقام امام مبنى المديرية بسعر 90 جنيها للكيلو، طوال أيام العيد من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء وأنه تم توفير لحوم مبرده ودواجن بإجمالى 50 عجل سوداني مبرد، و 75 خروف سوداني مبرد، و5 طن لحوم استرالية مجمدة، بالإضافة إلى 20 طن من الفراخ البرازيلي المجمدة، وتم التنسيق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة، لتوفير كميات من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروعها بأنحاء المحافظة، وكذلك منافذ القوات المسلحة المنتشرة بمراكز سوهاج، ومعرض ميدان العروبة ببندر سوهاج، والسلاسل التجارية.

 

وقال محافظ سوهاج إنه وجه برفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذى والأمنى بالمحافظة، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة  برئاسة سكرتير عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك  وهناك اتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والأمن، والصحة، والبيئة لوضع للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى.

 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

العيد

عيد الأضحى

الاضاحى

الذبح خارج المجازر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

اتحاد الكرة: سمير عثمان يتولى رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

اتحاد الكرة: سمير عثمان يتولى رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

خطيب مسجد نمرة بعرفات للحجاج: تحلوا بقيم الرحمة والصبر

خطيب مسجد نمرة بعرفات للحجاج: تحلوا بقيم الرحمة والصبر

شاهد فى دقيقة.. على معلول "نسر قرطاج" يخطف قلوب الأهلاوية

شاهد فى دقيقة.. على معلول "نسر قرطاج" يخطف قلوب الأهلاوية

تريزيجيه يبدأ رحلة البحث عن المجد فى الدورى الإنجليزى.. "فرعون" أستون فيلا يسعى لتكرار نجاحات محمد صلاح.. المساهمة فى تحقيق طموحات جماهير "الفيلانز"..وإثبات الذات بين عمالقة البريميرليج أبرز تحديات النجم المصرى

تريزيجيه يبدأ رحلة البحث عن المجد فى الدورى الإنجليزى.. "فرعون" أستون فيلا يسعى لتكرار نجاحات محمد صلاح.. المساهمة فى تحقيق طموحات جماهير "الفيلانز"..وإثبات الذات بين عمالقة البريميرليج أبرز تحديات النجم المصرى

بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

طقس أول أيام العيد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

طقس أول أيام العيد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

هل يجوز ذبح الأضحية فى غير بلد المضحى ؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز ذبح الأضحية فى غير بلد المضحى ؟.. دار الإفتاء تجيب

محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي

محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة