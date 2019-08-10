محافظ دمياط توجه السكرتير العام الجديد بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى لتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد كسكرتير عام مساعد بالمحافظة وذلك عقب اعتماد حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية.

ورحبت المحافظ باللواء الحسينى على أرض المحافظة كما أعربت عن خالص أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد، كما أكدت محافظ دمياط على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أقصى النجاحات و تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرار رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٩ بتولى اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى النجار من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية الاشراف على وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة دمياط نقلا من وظيفة رئيس مدينة الجيزة بمحافظة الجيزة وذلك لمدة عام.

كما استقبلت محافظ دمياط ، ابراهيم عبده سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد الجديد والذى جرى تعيينه مؤخراً وفقاً لحركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية.

وتقدمت المحافظ بالتهنئة له لتسلمه مهام عمله الجديد، معربة عن خالص أمنياتها بدوام التوفيق والسداد فى خدمة أهالى مركز ومدينة كفر سعد.

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و التصدى لكافة المخالفات و كذلك الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق الانضباط.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر القرار رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٩، بندب السيد إبراهيم عبده نصير سليمان من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة قيادات الإدارة المحلية للعمل في وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط نقلا من وظيفة رئيس مركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا وذلك لمدة عام