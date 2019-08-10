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محافظ دمياط تناشد المواطنين بعدم ذبح الأضاحي خارج المجازر حفاظا على البيئة

السبت، 10 أغسطس 2019 02:48 م
محافظ دمياط تناشد المواطنين بعدم ذبح الأضاحي خارج المجازر حفاظا على البيئة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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ناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

 

و أكدت المحافظ أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك بسعر مناسب للغاية.

 

وحذرت من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددة على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار

 

 


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