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محافظ بنى سويف: توزيع لحوم 127 رأس ماشية على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 03:52 م
محافظ بنى سويف: توزيع لحوم 127 رأس ماشية على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، الجهود التي تنفذها بعض الجمعيات الأهلية بجانب الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحي المبارك، مؤكدا أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم  .

وأشار بيان صحفى، اليوم السبت، إلى أن التقرير تضمن قيام المؤسسات الخيرية بتنفيذ مشروع صك الأضحية، والذي سيتم من خلاله ذبح 87 رأس ماشية بالمجازر المعتمدة بالمحافظة، وذلك بالاشتراك مع 64 جمعية، وتوزع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا بكافة مراكز ومدن المحافظة، خلال أيام التشريق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقوم إحدى الجمعيات بذبح 40 عجلا بلديا وتوزيعها لحومها بالقرى الأكثر احتياجا، والفئات الأولى بالرعاية خاصة الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة ، ومحدودي الدخل .

 

وكلف محافظ بني سويف مديرى التضامن والطب البيطري بالإشراف الميداني على تنفيذ المبادرتين والمساعدات العينية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول هذا الدعم لمتسحقيه بالقرى والأماكن التي تم اختيارها.


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