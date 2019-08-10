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محافظ المنوفية: فتح المجازر مجانا طوال أيام العيد وحظر الذبح بالشوارع

السبت، 10 أغسطس 2019 01:02 م
محافظ المنوفية: فتح المجازر مجانا طوال أيام العيد وحظر الذبح بالشوارع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيراً إلى أنه هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فى كل مركز من مراكز المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين ضد أى مخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها .​

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة المرور على السلخانات ومجازر اللحوم والدواجن للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والعاملين فى هذه المجازر والشهادات الصحية التى يحملونها، موضحاً أنه تم تكليف مديرية الطب البيطرى بفتح المجازر بجميع المراكز خلال أيام عيد الأضحى للمواطنين لذبح الأضاحى مجاناً .

وشدد المحافظ، على تكثيف المتابعة على عمليات النظافة العامة للمدن والقرى وعدم تراكم القمامة بالشوارع وتشكيل مجموعات عمل من منظومة النظافة طوال فترة أيام العيد على ان يتم رفعها أولا باول ورفع مخلفات الأضاحى طوال أيام العيد .

وحذر المحافظ، المواطنين من ذبح الأضاحى بالشوارع العامة منعا لانتشار الأمراض والتلوث البيئى والحفاظ على المظهر الجمالى على أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا لقانون البيئة، كما حظر نقل الجلود خلال أيام العيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية المختصة .

كما وجه المحافظ، بضرورة عمل نوبتجيات من الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة على أن يتم الإعلان عن فترة قطع المياه فى حالة الاعطال المفاجئة مع ضرورة تطهير بلاعات المجارى الخاصة بالصرف الصحى بالمدن لتلافى عدم تراكم المياه بالشوارع وعدم قطع التيار الكهربائى ايام اجازة العيد والعمل على سرعة اصلاح الاعطال فور الابلاغ عنها .


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

فتح المجازر مجانا

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