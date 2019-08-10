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محافظ القليوبية: تشغيل محطة معالجة صرف صحي بقرى بتمدة والابيارى والعكرشة خلال شهرين

السبت، 10 أغسطس 2019 11:52 ص
محافظ القليوبية: تشغيل محطة معالجة صرف صحي بقرى بتمدة والابيارى والعكرشة خلال شهرين جانب من اجتماع المحافظ
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أنه سيتم تشغيل محطة معالجة صرف صحي بقرى بتمدة والابياري والعكرشة خلال أقل من شهرين، موضحا أنه تم التنسيق وإنهاء جميع المعوقات التي كانت تعترض التشغيل وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات، وعدد من القيادات التنفيذية وذلك لدفع العمل لتشغيل المحطة خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من كافة التصاريح اللازمة طبقا للقوانين المنظمة بالتشغيل.

 

 كما تعهدت شركة المياه والصرف الصحي بإنهاء دراسة الأثر البيئي الخاصة بمحطتي العكرشة وبتمدة وموافاة محافظة القليوبية بها للرد على اللجنة العليا للمياه، كما تم تكليف مديرية الصحة بمتابعة اجراءات سحب عينات من السيب النهائى للمحطات الثلاثة خلال فترة التجارب.

 

 

 

 


اخبار القليوبية

الصرف الصحي

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طوخ

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