محافظ الشرقية يوجه بسرعة تغطية أسلاك أعمدة الإنارة العارية بمشتول القاضى

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة على وحدة طب الأسرة بمشتول القاضى التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق للوقوف على جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد أن تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، وللتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات الصباحية والمسائية وتحديداً خلال أيام إجازة العيد، مشدداً على ضرورة الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة .

وتجول المحافظ داخل أقسام الوحدة وتفقد الصيدلية، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى، واطلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام العاملين بالوحدة بمواعيد العمل الرسمية، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم .

وخلال الزيارة حرص المحافظ على تفقد شوارع القرية تلاحظ له عدم تغطية أعمدة الإنارة من أسفل وبروز الأسلاك منها مما يعرض أرواح المواطنين للخطر ليوجه رئيس مركز الزقازيق بتغطيتها فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية، والتأكد من تغطية أعمدة الإنارة من أسفل وتغيير الأسلاك الكهربائية المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمناً وأماناً حفاظاً على أرواح المواطنين .



جولة محافظ الشرقية



جولة محافظ الشرقية