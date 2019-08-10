محافظ الشرقية يعلن حالة الطوارئ بمستشفى القنايات المركزى استعدادا لعيد الأضحى

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمستشفى القنايات المركزى، وكذلك الوحدة الصحية بنهباى للتأكد من كفاءة العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية وتواجد الأطقم الطبية المعالجة لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى، مؤكدا على مدير المستشفى بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للنوبتجية الصباحية والمسائية، لتقديم الخدمة الصحية على مدار اليوم وخلال أيام إجازة العيد.

وتفقد وحدة الغسيل الكلوى للتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة فى الوحدة للحفاظ على أرواح المواطنين .

واطلع المحافظ على السجلات المدون بها تاريخ أعمال الصيانة والفحص الدورى للأجهزة المستخدمة بوحدة الغسيل الكلوى، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة لذلك.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة ومساعد الوزير للتأمين الصحى، زيارة مفاجئة لمستشفى المبرة بالزقازيق، للاطمئنان على الخدمة الطيبة. استقبله الدكتور إياد الطحان أخصائى الجراحة ومدير مناوب المستشفى، وقام كاظم بالمرور على وحدة الكلى والعناية والاستقبال، وأشاد بتواجد الأطقم الطبية وتقديم الخدمات.

وكلف الدكتور جمال سلامة، مدير الفرع بالشرقية، بسرعة تجديد التعقيم المركزى بقسم العمليات ومغسلة المستشفى، وقرر توريد جهاز أشعة مقطعية وبعض أجهزة للعمليات، لتلبية احتياجات المستشفى ورفع مستوى الخدمة الخدمة الطيبة المقدمة للمواطنين .