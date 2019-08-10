محافظ الشرقية وقيادات الأمن يؤدون صلاة العيد باستاد الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

يؤدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و اللواء عاطف مهران مدير الأمن و قيادات الأمنية و الجهاز التنفيذى بالمحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك ، باستاذ الزقازيق الرياضى وسط جموع المواطنين، حيث من المقرر ان يلقى الخطبة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف .

من جانبه اكد محافظ الشرقية، على سرعة الأنتهاء من تجهيز الساحات المخصصة لأستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد والأهتمام بنظافة الحدائق العامة والمساحات الخضراء أمام المواطنين وتهيئة كافة الأجواء أمامهم لقضاء أوقات سعيدة لهم ولأسرهم ولإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم وخلق بيئة صحية نظيفة يشعر بها المواطن مطالباً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل خلال أيام أجازات العيد للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة أمام المواطنين والزائرين.

كما تابع محافظ الشرقية كافة الإجراءات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشأت الحيوية الهامة والساحات المخصصة لأستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية الأمن والمرور لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لتأمين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.