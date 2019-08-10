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محافظ الإسماعيلية يناقش مع مدير الأمن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

السبت، 10 أغسطس 2019 02:33 م
محافظ الإسماعيلية يناقش مع مدير الأمن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية مع اللواء جمال غزالي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية الجديد الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المحافظ اليوم لمقر مديرية الأمن والتى أستقبله خلالها مدير الأمن وفى حضور مساعدى مدير الأمن ومدير إدارة المرور.

وخلال الزيارة تم استعراض ومناقشة التنسيقات الأمنية المتعلقة بشئون المنطقة وما تم اتخاذه من إجراءات أمنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبحث سبل تفعيل آليات التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة من أجل الحفاظ على الاستقرار للوضع الأمني والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وخدمة المواطن أولا وأخيرا.

وأكد محافظ الاسماعيلية خلال اللقاء على أننا جميعا نعمل جاهدين من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب المحافظة ومواطنيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى و فى إطار الإمكانيات المتاحة واحترام القانون.

 
 
 
 
1- جانب من اللقاء
2- جانب من اللقاء
 
 
3- جانب من اللقاء
 
 
4- جانب من اللقاء

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