ما هى مجمعات الإبداع بالمناطق التكنولوجية؟.. اعرف التفاصيل

كتبت هبة السيد

مبادرة مجمعات الإبداع بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، ينفذها مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كعامل فاعل لتمكين الإبداع وريادة الأعمال من خلال تكوين مجمعات إبداع بشراكة القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل مجمع فى قطاع عمل محدد واعد وذا نمو اقتصادى مرتفع ومعتمد بالدرجة الأولى على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وينفذ كل مجمع أنشطته فى نطاق جغرافى معين مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل مجمع إبداع محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للأفكار الإبداعية والشركات الناجحة ورائد فى خلق فرص العمل ولتتعاون وتتكامل المجمعات لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ولتتبادل الخبرات المتراكمة مما يكون له بالغ الأثر فى بناء الثروات وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

ويمكن تعريف مجمع الإبداع بمجموعة من الكيانات القانونية (أعضاء المجمع) تتضمن جامعات وشركات خاصة ومراكز دعم ريادة الأعمال وغيرهم، ويرتكز المجمع على جامعة واحدة كحد أدنى، ويتعاون أعضاء المجمع فى قطاع عمل محدد ومنطقة جغرافية معينة.

وتهدف لإنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية وذلك من خلال تنفيذ أنشطة داعمة للإبداع معتمدة على التفاعلات المكثفة بين الأعضاء وعلى مساهمتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا والمرافق والمعارف والخبرات، وينعكس ذلك كله بمنتهى الإيجابية على تنمية أعضاء المجمع ومجتمعه.

وكان قد تم إطلاق مجمعين للإبداع فى المرحلة الأولى فى الإسكندرية وأسيوط على النحو التالي:

مجمع إبداع الإسكندرية (برج العرب) ونطاقه الجغرافى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ومركزه المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة.

مجمع إبداع أسيوط ونطاقه الجغرافى محافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، البحر الأحمر وقنا، ومركزه المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.