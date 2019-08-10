سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 07:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ما هى مجمعات الإبداع بالمناطق التكنولوجية؟.. اعرف التفاصيل

السبت، 10 أغسطس 2019 06:16 م
ما هى مجمعات الإبداع بالمناطق التكنولوجية؟.. اعرف التفاصيل كمبيوتر
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مبادرة مجمعات الإبداع بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، ينفذها مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كعامل فاعل لتمكين الإبداع وريادة الأعمال من خلال تكوين مجمعات إبداع بشراكة القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل مجمع فى قطاع عمل محدد واعد وذا نمو اقتصادى مرتفع ومعتمد بالدرجة الأولى على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
 
وينفذ كل مجمع أنشطته فى نطاق جغرافى معين مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل مجمع إبداع محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للأفكار الإبداعية والشركات الناجحة ورائد فى خلق فرص العمل ولتتعاون وتتكامل المجمعات لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ولتتبادل الخبرات المتراكمة مما يكون له بالغ الأثر فى بناء الثروات وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
 
ويمكن تعريف مجمع الإبداع بمجموعة من الكيانات القانونية (أعضاء المجمع) تتضمن جامعات وشركات خاصة ومراكز دعم ريادة الأعمال وغيرهم، ويرتكز المجمع على جامعة واحدة كحد أدنى، ويتعاون أعضاء المجمع فى قطاع عمل محدد ومنطقة جغرافية معينة. 
 
وتهدف لإنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية وذلك من خلال تنفيذ أنشطة داعمة للإبداع معتمدة على التفاعلات المكثفة بين الأعضاء وعلى مساهمتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا والمرافق والمعارف والخبرات، وينعكس ذلك كله بمنتهى الإيجابية على تنمية أعضاء المجمع ومجتمعه.
 
وكان قد تم إطلاق مجمعين للإبداع فى المرحلة الأولى فى الإسكندرية وأسيوط على النحو التالي:
 
مجمع إبداع الإسكندرية (برج العرب) ونطاقه الجغرافى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ومركزه المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة.
 
مجمع إبداع أسيوط ونطاقه الجغرافى محافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، البحر الأحمر وقنا، ومركزه المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
 
 
 

مجمعات الإبداع

المناطق التكنولوجية

مركز الإبداع

تيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الاتصالات" تدعو القطاع الخاص لإدارة مجمعات إبداع الإلكترونيات

الأحد، 21 يوليه 2019 08:00 ص

"مجمع الإبداع" ينظم مسابقة لمبتكرى " التعليم الفنى " ببرج العرب

الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 م

إنشاء مجمع إبداع تكنولوجى بجامعة سوهاج على مساحة 3000 متر

الأحد، 09 سبتمبر 2018 05:57 م

"الاتصالات" تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجى

الإثنين، 28 مايو 2018 08:00 ص

وزارة الاتصالات: تدشين 10 مجمعات للإبداع بالجامعات تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى

الخميس، 14 ديسمبر 2017 02:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة