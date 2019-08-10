"قوات الحزام الأمنى" باليمن تسيطر على القصر الرئاسى فى عدن

عدن أ ش أ

أعلنت قوات الحزام الأمنى فى اليمن، التابع للمجلس الانتقالى، مساء اليوم السبت، سيطرتها على قصر المعاشيق الرئاسى فى عدن، بعد مفاوضات مع ضباط وجنود كانوا بداخله.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصادر يمنية - لم تسمها - القول إن "قوات الحزام الأمنى تمكنت - بعد مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية - من السيطرة على المعسكر التابع للواء الثالث حماية رئاسية، كما سيطرت على معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية فى مدينة عدن".

يأتى هذا التطور فى محافظة عدن بعد معارك بين قوات الحزام الأمنى وقوات الحماية الرئاسية لليوم الرابع على التوالي، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - فى بيان - أطراف الصراع للدخول فى حوار شامل لحل الخلافات وبحث تخفيف المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين.