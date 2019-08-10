فى استجابة لـ"اليوم السابع".. مدينة إسنا تدفع بـ4 سيارات كسح لرفع مياه الصرف من منازل نجع الطوايع

الأقصر – أحمد مرعى

بعد تقرير "اليوم السابع" حول أزمة غرق منازل قرية الطوايع بالمياه ومناشدتهم لرجال المحافظة ومجلس المدينة بالتدخل، كلف على الفور محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بالدفع بعدد من سيارات الكسح وذلك لتجفيف بركة مياه بنجع الطوايع.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمركز للموقع وتم الدفع بـ4 سيارات كسح لشفط المياه وتم رفع أكثر من 40 نقلة مياه صرف، كما تم التنسيق مع الأهالى لإصلاح مواسير الصرف وتركيب وصلات جديدة لتفادى طفح المياه وفى حالة مخالفة ذلك سيتم عمل الإجراءات القانونية وتوقيع الحجز الإدارى عليهم، مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

وكان قد نشر "اليوم السابع" تفاصيل أزمة ظهرت بمنطقة نجع الطوايع بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، تمثلت فى غرق أكثر من 50 منزلا بشارع التوحيد والنور المتفرع من منطقة كوبرى الطوايع الشرقى بالمياه التى لا يعلم الأهالى مصدرها سواء مياه جوفية أو نابعة من بيارات الصرف الصحى أسفل المنازل، وناشد الأهالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة إسنا بالتدخل وحماية الأهالى من التضرر جراء انتشار تلك المياه داخل منازلهم.



في إستجابة لـاليوم السابع.. مدينة إسنا تدفع بـ4 سيارات كسح



في إستجابة لـاليوم السابع.. مدينة إسنا تدفع بـ4 سيارات كسح



في إستجابة لـاليوم السابع.. مدينة إسنا تدفع بـ4 سيارات كسح