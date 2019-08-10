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فتح مجزر شمال سيناء امام الأهالى لذبح الاضاحى بسعر رمزى

السبت، 10 أغسطس 2019 01:39 م
فتح مجزر شمال سيناء امام الأهالى لذبح الاضاحى بسعر رمزى مجزر - ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلنت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء اليوم ، فتح المجزر الخاص بالمحافظة أمام الأهالى لذبح الاضاحى .

وقالت الدكتورة عبير حجاب، وكيل مديرية الطب البيطري  سيتم  تقديم الخدمة بأسعار رمزية ومخفضة تيسيرًا علي المواطنين، بجانب توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف علي رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل وذلك مقابل أجر رمزي.

وأشارت أن ذلك يأتى فى اطار التوجيهات بالاشتراطات البيئية الذبح وتوفير اماكن مناسبة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه محافظة شمال سينا، فى اطار التجهيزات لاستقبال عيد الاضحى خلال الساعات القادمة، استعدت  مجالس المدن علي مستوي المحافظة  بتشكيل غرف عمليات في كل مجلس مدينة، بجانب اعداد نوبتجيات العيد وتكليف العاملين في المجالس كلا في نطاقه بالتواجد خلال ايام العيد طبقا لجدول النوبتجيات للعمل علي راحة المواطنين، بجانب تنفيذ خطط عمل لرفع كفاءة الساحات المخصصة لصلاة العيد ، والتنسيق مع ادارات تحسين البيئة ورؤساء القري والأحياء والمناطق الخدمية وشركة النظافة لرفع المخلفات طوال ايام العيد.

 

 


شمال سيناء

العريش

اضاحى العيد

سيناء

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