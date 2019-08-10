غرامات مالية على المخالفين بالإسكندرية..وفصل عاملى شواطئ لتحصيلهما إكراميات

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، عن فصل 2 عمال بالشواكى وتوقيع غرامات مالية بعد رصد عدد من المخالفات ، خلال شن 3 حملات مكبرة علي شواطئ الإسكندرية بداية من المندرة وحتي ابو تلات للوقوف علي استعداد الشواطئ لاستقبال عيد الأضحي المبارك والتحقيق في شكاوي المواطنين.

حيث قام اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يرافقه المراقب العام ومدير المتابعة وبعض مراقبي ومفتشي الشواطئ بحملة مكبرة بدأت بشاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والمندرة المجاني وعصافرة مميز وشاطئ ميامي المجاني والسرايا وجليم .

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة جاءت للتفتيش على نظافة دورات المياه وتوافر الغطاسين ووجود تذاكر علي البوابة والالتزام ببيعها بالأسعار المحددة في كراسة الشروط.

وخلال الحملة على شاطئ المندرة المجانى، تم فصل عامل الشماسي لفرضه اكرامية علي الرواد، كما تم فصل عاملة دورة المياه لتحصيلها رسوم مقابل استخدام دورة المياه المجانية .

فيما أشاد اللواء جمال رشاد بالخدمة المقدمة علي شاطئ السرايا العام وانضباط الأسعار ووجه الشكر للقائمين عليه.

كما وجه بسرعة رفع القش الموجود بشاطئ جليم وتواصل مع شركة نهضة مصر لإزالة القش وتنظيف الشاطئ وأمر بوضع رقم الشكاوي في مكان ظاهر علي الشاطئ، كما تم وضع تنويه علي الشواطئ المنوط بها استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا وتوفير كرسى وشمسية مجانا لهم.

وبالتوازي انطلق مدير عام المصايف يرافقة موظفي قسم المتابعة الميدانية، حيث تم المرور علي شواطئ هانوفيل المجاني وهانوفيل المميز وهانوفيل الخدمة لمن يطلبها، وتم ضبط مخالفة دورة مياه ب2جنيه، بالإضافة الى رفضه وضع ترابيزات للمصطافين بدون مشروب.

وأكد البيان أنه جاري توقيع الغرامة المناسبة عليه بعد العرض عليه ، وفى شاطئ ابوتلات المميز، تم توقيع مخالفة لسوء معاملة الجمهور، كما تم المرور علي شواطئ بيطاش مميز وشهر العسل المجاني وبيلس مميز ولم يتم تسجيل مخالفات.