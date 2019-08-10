طوارئ بكهرباء بورسعيد لمواجهة الأعطال استعدادا لعيد الأضحى

قال المهندس محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع": نواجه العيد بدون تخفيف أحمال وهدفنا أن شاء الله وصول الخدمة للمستهلك بأعلى جودة لأننا لدينا قدرات كافية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأحمال والطقس الحار.

ولفت إلى أن هناك فرقا مدربة لإصلاح أية أعطال كهرباء بالتنسيق مع الأحياء طوال الـ24 ساعة وتكثيف الإنارة فى الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والملاهى فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بجميع الفروع لمواجهة أية أعطال طارئة فور حدوثها.

وتابع: أن الصيانة للشبكات ومحطات التوليد تستهدف جميع الوحدات الموجودة على الشبكة تفاديا لحدوث أية أعطال فنية خلال عيد الأضحى لأننا نعمل على قياس أحمال الشبكة وتحديد المكان الذى يحتاج تدعيمه من خلال تقارير يومية لمكونات الشبكة كلها سواء محولات وكابلات وموزعات مدعمة ببيان يومى بإجمال الشبكة وأعطالها ومعرفة سبب الضعف.

وفى سياق متصل أكد أن هناك صيانة مبرمجة ودورية من خلال برنامج على مدار الأسبوع والشهر والسنة وكل على حسب نوع الصيانة فضلا عن الصيانة الطارئة حفاظا على استمرارية التغذية.

وفى سياق متصل أكد "سعيد" على وجود خدمة الـكول سنتر لتلقى الأعطال من المواطنين عبر رقم 121 الذى يعمل على مدار الـ24 ساعة ويستقبل مباشرة شكاوى المواطنين من خط أرضى أو محمول فضلا أنها تتابع مركزيا على مستوى الجمهورية للتدخل الفورى لإنهاء كافة الأعطال لخدمة العملاء.