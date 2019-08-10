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طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة واالسعودية 43 درجة مئوية

السبت، 10 أغسطس 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة واالسعودية 43 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

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يشهد طقس الخليج ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة 
 

الامارات 46 درجة مئوية

 
توقع المركز الوطني للأرصاد ان طقس اليوم غائم جزئياً يصبح مغبراً وغائماً أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ومحملة بالغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س. البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
 

السعودية  43 درجة مئوية

 
يتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر. كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.
 

الكويت 47 درجة مئوية

 
نهارا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .
 
ليلا حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
 

الكويت

السعودية

الامارات

الطقس

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