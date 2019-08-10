ضبط 70 مخالفة تموينية فى إدارتى العامرية والمنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية تموين الإسكندرية حملة على الأسواق والمخابز، بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن إدارة تموين المنتزه شنت حملة برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة وإشراف عصام اللبيدى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير 7 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين، تحرير 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير محضرين تجميع دقيق بلدى مدعم، تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 4 محاضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات، تحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش لمخبز بلدى، 3 محاضر لأنشطة بدون ترخيص، محضر عدم سداد فروق الأسعار، 20 محضر عدم حمل شهادة صحية، 6 محاضر عدم إعلان االأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر إدارة نشاط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.