ضبط 51 قضية تموينية من بينها إحباط بيع 2 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في سوهاج

سوهاج - فريق المحافظات

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين حملة مكبرة على الأسواق فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

جاءت الحملة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 قضية تموينية متنوعة بمختلف المراكز والأقسام تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سائق يدعى منصور ع س 32 سنة ويقيم دائرة مركز المراغة لتجميعه كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء – وتم ضبط عدد "2 " طن دقيق بلدي بقصد التربح من خلال بيعها في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط " 8 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 6 " قضايا عدم حمل شهاده صحية و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 4 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص وجـــار الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.