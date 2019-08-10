ضبط 3951 هاربا من أحكام وتحصيل 58559 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3951 متهما، منهم 1031 حكما جزئيا، و110 حكم مستأنف، و2768 حكم غرامات، 38 حكم مخالفات، وضبط 4 متهمين هاربين من جناية، كما تم تحصيل 58 ألفا 559 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.