ضبط 2301 هارب من أحكام وتحصيل 19425 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 2301 متهم، منهم 950 حكما جزئيا، و85 حكم مستأنف، و1250 حكم غرامات، 15 حكم مخالفات، وضبط متهم هارب من جناية كما تم تحصيل 19 ألفا 425 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.